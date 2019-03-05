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تعليم

البحث العلمي تنظم ندوة العلم والمعرفة عند قدماء المصريين.. غدًا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:46 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة "العلم والمعرفة عند القدماء المصريين" وينظمها مجلس الثقافة والمعرفة وهو أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء غدا الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الثالث بمقر الأكاديمية.

وتُقام المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيُلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور فتحي صالح، أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمؤسس والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى.

وتتناول المحاضرة جوانب من المعرفة للحضارة المصرية القديمة فى أنواع العلوم المختلفة، سواء كانت فى مجال الهندسة، أو الفلك، أو القياسات للأطوال أو الزمن وكذلك معالجتها للفنون كالعمارة والموسيقى والنحت. وفى النهاية توضح المحاضرة انعكاس ذلك على مفاهيمهم الدينية، حيث إنها بحق حضارة فريدة بدأت منذ خمسة آلاف عام واستمرت ثلاثة آلاف سنة .

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