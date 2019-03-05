وفد من جامعة أسوان يلتقي مع وزير الشباب والرياضة استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

التقى وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبحث الاستعدادات اللازمة لاستضافة أسبوع الجامعات الأفريقية المقرر إقامته فى الفترة من 19- 25 أكتوبر القادم وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى خلال عام 2019.



ضم الوفد كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية.



وأوضح الدكتور غلاب أن اللقاء تضمن التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للمشاركة فى الفعاليات الرياضية التى سيتم تنظيمها خلال أسبوع الجامعات الأفريقية عن طريق تجهيز نزل الشباب بمدينة أسوان لإقامة وفود الجامعات الأفريقية، علاوة على استخدام استاد أسوان فى إقامة الفعاليات الرياضية المختلفة.



وأضاف أن وفد الجامعة عقد لقاءً أيضًا مع الدكتور صبحى حسنين رئيس الإتحاد الرياضى للجامعات لوضع برنامج البطولات والمسابقات الرياضية التى ستقام خلال هذا الأسبوع وأيضًا مخاطبة الاتحادات الرياضية للجامعات الإفريقية للمشاركة فى الفعاليات.



وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن البطولة سوف تشهد مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات الإفريقية بواقع 800 طالب وطالبة وذلك من أجل تدعيم التواصل والتقارب مع أشقائنا فى القارة السمراء.