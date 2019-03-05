ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وفد من جامعة أسوان يلتقي مع وزير الشباب والرياضة استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:04 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
التقى وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبحث الاستعدادات اللازمة لاستضافة أسبوع الجامعات الأفريقية المقرر إقامته فى الفترة من 19- 25 أكتوبر القادم وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى خلال عام 2019.

ضم الوفد كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور غلاب أن اللقاء تضمن التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للمشاركة فى الفعاليات الرياضية التى سيتم تنظيمها خلال أسبوع الجامعات الأفريقية عن طريق تجهيز نزل الشباب بمدينة أسوان لإقامة وفود الجامعات الأفريقية، علاوة على استخدام استاد أسوان فى إقامة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وأضاف أن وفد الجامعة عقد لقاءً أيضًا مع الدكتور صبحى حسنين رئيس الإتحاد الرياضى للجامعات لوضع برنامج البطولات والمسابقات الرياضية التى ستقام خلال هذا الأسبوع وأيضًا مخاطبة الاتحادات الرياضية للجامعات الإفريقية للمشاركة فى الفعاليات.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن البطولة سوف تشهد مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات الإفريقية بواقع 800 طالب وطالبة وذلك من أجل تدعيم التواصل والتقارب مع أشقائنا فى القارة السمراء.

ترشيحاتنا

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

مجلس الزمالك: ليس لدينا مانع فى زيارة النادي الأهلي قريبا

متطرف يهاجم الحراس صارخا الله أكبر.. هجوم إرهابي داخل سجن في فرنسا

الأهلي يعود من بعيد.. ريمونتادا حمراء برعاية لاتينية تحبس أنفاس الجميع

أميرة تطلب الخلع.. الزمالك جنن جوزي

عامر حسين عن تصريحات سيد عبد الحفيظ: دمه خفيف

شقيق بوتفليقة يظهر في سويسرا وغموض حول مكان الرئيس الجزائري.. فيديو

رجل بلا قلب.. أب أسترالي يقتل طفله بسبب المخدرات.. صور

بي إن سبورت تتعرض لخسائر فادحة وقطر تتدخل لإنقاذها من الانهيار

الأعلى للإعلام : إنذارات للمواقع المتورطة في نشر خبر وزير النقل المفبرك

صدى البلد مع مصابي حادث البحيرة.. أحد الناجين: مش مصدق إني عايش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

شاهد.. انهيار ثلجي يفاجئ السيارات على طريق عام في أمريكا
عزة لبيب: نقيب المهن التمثيلية دعم تطوير مسرح الطفل.. فيديو
المتحدث باسم محافظة البحيرة يكشف آخر تطورات حادث الطريق الزراعي
التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم
مكرم محمد أحمد: اعتماد الصحفيين على السوشيال ميديا تراجع مهنى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟