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أخبار البلد

مساعد وزير الهجرة: مصر تتعامل مع اللاجئين كمصريين ولا تزايد بهم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
اماني نوار
قال الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، إن الوزارة تربط بين ملف الهجرة وملف المهاجرين المصريين بالخارج، وبين التنمية، لأن المهاجر يكون في الغالب عنصرا بناء للدولة المهاجر لها، وتؤكد على ذلك المبادرة الوطنية لبناء الجذور في اليونان وقبرص والأرمن.

وأضاف «سليمان»، خلال الجلسة الثالثة من قمة قادة التنمية مصريين "فينجر برينت" في يومها الثاني، أن الدولة المصرية تكرم من خلال المبادرة جاليتها في الخارج وتحتفي بهم، مشيرًا إلى أن مصر من ضمن الدول القليلة التي تستضيف المهاجرين وتتعامل معهم كمصريين لهم جميع الحقوق والواجبات وهو يعيشون وسط المجتمع المصري بحرية وسلامة.

وأشار إلى أن مصر أسست سلسلة من المؤتمرات المعروفة باسم "مصر تستطيع"، وأصبحت الآن مؤسسة وتجمع علماء في مختلف التخصصات، وهو مؤتمر ليس لاستعراض الإسهامات فقط بل له خريطة لتنفيذ توصياته وربطها بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمجتمع المدني، وبها لجنة لرصد وتقييم ومتابعة أهم نتائج كل مؤتمر، حيث انتهت مصر من 4 مؤتمرات كان آخرها مؤتمر عن التعليم، ويتم الإعداد لمؤتمر بخصوص الاستثمار.

يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية- أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وعقدت دورتها الثانية يومي 4 و 5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.
مساعد وزير الهجرة: مصر تتعامل مع اللاجئين كمصريين ولا تزايد بهم

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