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أخبار البلد

محلل سياسي: انفراجة فى الأزمة الليبية قريبا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:55 م
ليبيا -أرشيفية
ليبيا -أرشيفية
ميس رضا
أكد المحلل السياسي هشام البقلى مدير مركز سمان زايد للدراسات السياسية، أن اللقاء الوزاري المقرر انعقاده اليوم بين وزراء خارجية دول الجوار، يمثل بادرة انفراجة مقبلة للأزمة الليبية والخروج من النفق المظلم.

وأوضح "البقلى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع يبحث سبل وضع خارطة ليبيا فى ظل الجهود المبذولة من الجيش الليبي ونجاحه فى تحرير عدة مناطق من الإرهاب، ويبحث التنسيق الأمنى بين مصر وليبيا وتونس والجزائر وتأمين الحدود.

ولفت "المحلل السياسي"، إلى أن اللقاء سيتطرق لمحور مهم وهو ضرورة رفع الحظر على التسليح الليبي لما يمثل من مشكلة تؤرق ليبيا.

وتستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزارى «المصرى - التونسي – الجزائرى» حول ليبيا.

ويشارك في الاجتماع -الذي يعقد بقصر التحرير- وزير الخارجية سامح شكري إلى جانب وزيري خارجية تونس خميس جيهناوي، والجزائر عبدالقادر مساهل.

ويناقش اللقاء الوزاري تطورات الأوضاع في ليبيا، كما يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماع.

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