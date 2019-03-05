يلا شباب: مصر تحتضن شباب أفريقيا.. وعلينا جميعا الترويج لسياحة بلدنا .. صور

قال محمد صقر منسق عام حملة "يلا شباب" إن العالم أجمع خاصة الأفريقي ينتظر فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي، والتي ستجرى فعالياته في محافظة أسوان لما له من تأثير إيجابي على شباب القارة الأفريقية وتفاعلهم مع بعضهم البعض لتبادل الأفكار والمشاركة الفعالة في النهوض والتنمية، كما يؤكد مدى قرب مصر من أفريقيا والتفاعل معها وعودتها لحضن القارة في كافة المجالات.



وأضاف صقر: إن أهمية تلك المنتديات تكمن في الترويج للسياحة، عن طريق إبراز المعالم الجمالية والأثرية في مصر، قائلا: «بنروح الأماكن الأثرية في أسوان ونصور الأماكن السياحية والأجانب في المواقع الأثرية عشان نوصل رسالة للعالم أن أسوان فيها أماكن أثرية جميلة ممكن نزورها، بالإضافة إلى إننا بنسوق للسياحة في مصر عموما».



كما أكد أن هدف المبادرة لم يقتصر على ذلك، بل تهدف أيضا للمساهمة في المشاركة في خروج المنتدى بأفضل صورة، قائلا:«ننظم حملات توعية لسكان وأهالي مدينة أسوان عن أهمية المنتدى والضيوف والترتيبات الأمنية والترحيب بيهم، وأهالي أسوان كانوا على قدر عال من المعرفة".