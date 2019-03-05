ترامب يوجه صفعة قوية لأنقرة.. الرئيس الأمريكي يحرم تركيا والهند من مزايا تجارية تفاضلية.. وأنقرة تحاول تحدي واشنطن برفع الرسوم الجمركية على بعض وارداتها

ترامب يأمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها الهند وتركيا

الهند وتركيا خرجتا عن نطاق المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج

الهند: فرض رسوم انتقامية أمر غير مطروح في محادثاتنا مع الولايات المتحدة

وزير التجارة التركي: قرار ترامب يتعارض مع الهدف المعلن بين البلدين

أعلن البيت الأبيض أمس، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها الهند وتركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي: "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة الأمريكي، أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم إلغاء الامتيازات الممنوحة للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمم" الذي يسهل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية"، موضحا أن السبب في هذا القرار هو أن هاتين الدولتين قد خرجتا عن نطاق المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج.وأضاف أنه سيتم شطب الهند وتركيا من برنامج الدعم التجاري معا، لسببين مختلفين: فبالنسبة للهند "وعلى الرغم من وعودها" فقد فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات"، أما تركيا فاعتبر أنها صارت "متطورة اقتصاديا بما يكفي" لعدم اعتبارها بلدا ناميا وبالتالي فهي لم تعد مؤهلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.وتابع: "على مر العقود الأربعة والنصف التي استفادت خلالها تركيا من نظام الأفضليات المعمم للدول النامية، نما اقتصادها وتنوع"، وأوردت الرئاسة الأمريكية سلسلة "أدلة على ارتفاع مستوى التطور" في الاقتصاد التركي بينها ارتفاع معدل دخل الفرد وانخفاض معدل الفقر.ويسمح "النظام المعمم للأفضليات" بإعفاء الدولتين من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بنحو ألفي منتج من المنتجات الصناعية والمنسوجات الواردة إلى الولايات المتحدة، بشرط تلبية هذه الدول معايير معينة بينها مكافحة عمالة الأطفال واحترام حقوق العمال المعترف بها دوليا واحترام الملكية الفكرية وإتاحة الوصول العادل والمعقول للصادرات الأمريكية إلى أسواق هذه الدول.وأكد مكتب ممثل التجارة الأمريكي أن الإجراءات الجديدة التي ستشمل الهند وتركيا، ستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما على الأقل من تبليغ البيت الأبيض للكونجرس وحكومتي البلدين بهذا القرار.وفي عام 2017، استفادت الهند بشكل أكبر من البرنامج، حيث وردت سلع معفاة من الرسوم الجمركية بقيمة 5.7 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما تأتي تركيا في المركز الخامس بالقائمة بسلع قيمتها 1.7 مليار دولار.وباتخاذ هذه الخطوة، يبدو أن الرئيس الأمريكي مستعد لفتح جبهة جديدة في حروبه التجارية؛ وقال ترامب في خطاب لقادة الكونجرس: "أتخذ هذه الخطوة لأنني وبعد تواصل مكثف بين الولايات المتحدة وحكومة الهند، قررت أن الهند لا تضمن للولايات المتحدة توفير وصول عادل ومعقول لأسواق الهند".وحاولت الهند أن تخفف من تأثير الخطوة، التي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية، قائلة إن فرض رسوم انتقامية أمر غير مطروح في محادثاتها مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تستغل المعارضة تلك القضية لإحراج رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة هذا العام.وأوضحت "سبوتنيك إنترناشيونال" أنه باتخاذ هذا القرار، الذي لن يؤهل للبضائع القادمة من تركيا والهند للوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية، يواصل الرئيس الأمريكي إعادة تشكيل التجارة العالمية.وفي خطاب منفصل، قال "ترامب" إن تركيا لا ينبغي أن تصنف على أنها "دولة نامية تستفيد من النظام المعمم للأفضليات على أساس مستواها الاقتصادي"، مشيرا إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في تركيا وتراجع معدلات الفقر وتنوع الصادرات.وعلق وزير التجارة التركي روهصار بكجان على هذا القرار على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "أعلنت الولايات المتحدة قرارا بحرمان تركيا من الوصول التفضيلي للسوق الأمريكية في إطار النظام المعمم للأفضليات الذي تقوم الولايات المتحدة بمراجعته منذ أغسطس الماضي".وأضاف: "إن هذا القرار يتعارض مع الهدف الذي أعلنت عنه حكومتا البلدين بتحقيق مبيعات متبادلة بقيمة 75 مليار دولار"، وتابع: "في نفس الوقت، سيكون لهذا القرار تأثير سلبي على الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات المصنعة".وشهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتركيا توترا كبيرا منذ العام الماضي، عندما سمح ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من أنقرة لما يصل إلى 50 و20 في المائة على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد.وردا على هذا، أعلنت تركيا أنها سترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، بما في ذلك التبغ والكحول والسيارات، ومنتجات أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت أنقرة بتحدي قرار واشنطن بمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا في منظمة التجارة العالمية.وفي بداية هذا العام، هدد الرئيس الأمريكي "بتدمير تركيا اقتصاديا" إذا لم تضمن الأخيرة سلامة القوات الكردية في سوريا.ووفقا لصحيفة "ذا سياسات ديلي"، تتزامن تلك الخطوة مع مساعي الولايات المتحدة والصين للتفاوض على الخروج من حرب تجارية مكلفة بين البلدين، تشكل جزءا من جهود إدارة ترامب، وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة بين البلدين، الجمعة، لكن ترامب تخلى عن إنذاره بزيادة التعريفات الجمركية، راضيا بالتقدم المحرز في عدة جولات من المحادثات.