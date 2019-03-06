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برلمان

نائب: يجب زيادة أجور المعلمين لتلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:42 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قال صبحي الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية لها أضرار عديدة على المنظومة التعليمية في مصر، لافتا إلى ضرورة دراسة الآثار الناتجة عن منعها وتجريمها.

وأشار "الدالى" لـ"صدي البلد" إلى أن أجور المعلمين ضعيفة جدا بالنسبة للأوضاع المعيشية الحالية، خاصة أنها أصبحت مصدر رزق للكثير منهم وبالتالي تجريمها ومنعها سيكون له تبعات يجب وضعها فى الاعتبار.

واشاد النائب بنظام التعليم الجديد والذي سيكون له دور كبير في تحسين المنظومة العلمية، والذي يقيس مستوى فهم الطالب واعتماده على نفسه في الحصول على المعلومات.

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