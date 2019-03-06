نائب: يجب زيادة أجور المعلمين لتلائم الأوضاع الاقتصادية الحالية

قال صبحي الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية لها أضرار عديدة على المنظومة التعليمية في مصر، لافتا إلى ضرورة دراسة الآثار الناتجة عن منعها وتجريمها.





وأشار "الدالى" لـ"صدي البلد" إلى أن أجور المعلمين ضعيفة جدا بالنسبة للأوضاع المعيشية الحالية، خاصة أنها أصبحت مصدر رزق للكثير منهم وبالتالي تجريمها ومنعها سيكون له تبعات يجب وضعها فى الاعتبار.



