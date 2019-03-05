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حوادث

طبيب بحملة 100 مليون صحة يحرر محضرا ضد مواطنين تعديا عليه بالسب والقذف

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:01 م
صور أرشيفية
صور أرشيفية
همت الحسينى
حرر طبيب بشرى ضمن حملة الرئيس "100 مليون صحة" محضرا ضد مواطنين لتعديهما عليه بالسب والقذف لرغبتهما فى تخطى النظام والكشف قبل المواطنين المتواجدين بمقر الحملة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد فتحى الصاوى، مأمور مركز شرطة منية النصر، من محمد يسرى السيد مقبل صلاح، 28 عاما، طبيب بشرى بالوحدة الصحية بقرية مصطفى سليم، يتهم فيه مواطنين بالتعدى عليه بالسب والقذف.

وأضاف الطبيب فى بلاغه الذى حمل رقم 1017 إدارى مركز منية النصر أنه أثناء قيامه بعمله بإجراء الكشوفات الطبية اللازمة بحملة "100 مليون صحة" تعدى عليه كل من "أحمد. ا"، و"رزق. ا"، مقيمين بعزبة حسن مسعد بميت سلسيل بالسب والقذف لمحاولتهم إجراء التحاليل اللازمة دون الالتزام بالنظام والكشف والتحليل قبل الآخرين.

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