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مرأة

لو بتشتغل على الكمبيوتر.. تمرين هام عليك فعله يوميا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
اسماء محمد
بسبب المكوث طويلا أمام أجهزة الكمبيوتر واستخدام لوحة المفاتيح والماوس والهاتف الذكي طوال الوقت تتعرض اليد لمشاكل كثيرة أشهرها الشعور بالوخز والألم في المعصم؛ لأن الطريقة التى نستخدم بها هذه الأجهزة تجعل اليد فى وضعية غير صحية.

ووفقا لما ذكره موقع "brightside" إن إهمال الاعتناء بصحة اليد وتجاهل الإحساس بالألم والوخز قد يؤدي لمشاكل أكبر مثل الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي فى حين أنه يمكن تجنب الإصابة بهذه المشاكل والتخفيف من حدتها ببعض التمارين البسيطة.

من أكثر التمارين الفعالة لعلاج هذه المشكلة ويمكن ممارستها فى مكتب العمل هى تمارين الكرات وتمرين الموسع فكلاهما يساعد مفاصل اليد على أن تصبح أقوى.
لو بتشتغل على الكمبيوتر.. تمرين هام عليك فعله يوميا

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