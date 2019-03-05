مي سليم تنشر صورة برفقة ابنتها لي لي

شاركت الفنانة مى سليم جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث صورة تجمعها بابنتها "لي لي".



وظهرت مى برفقة ابنتها في صورة سيلفي لاقت إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



جدير بالذكر أن مى سليم شاركت في ماراثون رمضان الماضى في كل من "الرحلة" مع ريهام عبد الغفور وباسل خياط، و"عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام وهبة مجدى وصلاح عبد الله وبشرى وحققت نجاحا كبيرا.



