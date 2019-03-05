الإعدام شنقًا لشخصين والمشدد والبراءة لـ5 آخرين في قضية قتل بفرشوط

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، وآخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت ببراءة 3 آخرين في قضية قتل شخص بمركز فرشوط، فى القضية رقم 7349 لسنة 2015 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3284 لسنة 2015 كلي قنا للنيابة العامة.



صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عصام فكري، وعضوية المستشارين صلاح الشربيني وماركو سمير، وسكرتارية أشرف جعفر وأحمد أبوسحلي، وأسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية إلى 3 يوليو 2015، عندما تلقت أجهزة الأمن بمركز شرطة فرشوط، بلاغًا بمقتل عامر يوسف أبوالوفا، 28 عامًا، إثر إصابته بطلقات نارية، وتبين من تحريات المباحث وقتها، أن وراء ارتكاب الواقعة محمد.ع.ا، وعماد.ع.ا، وأبوالمجد.ب.ح وشقيقه قاعود، وضاحي.ع.ف، واسماعيل.ع.ا، وعصام.ع.ف، لوجود خلافات ثأرية بين عائلة "الهمامية" و"الزغبي" بفرشوط.