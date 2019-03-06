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ديني

الإفتاء توضح كيف يكون الحب في الله

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء إن الحب في الله من أرقى العواطف الإنسانية؛ لذا جعل الله المحبين في أعلى درجات الجنة.

واستشهدت الدار عبر صفحتها الرسمية بحديث رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى… هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا…" رواه أبو داود.

وأوضحت الإفتاء الحب في الله تعالى يختلف عن معاني الحب الأخرى وأشكاله؛ فالحب في الله تعالى يعني أن يُحبّ الإنسان أخيه الإنسان لصلاحه وتقواه وعلاقته بالله تعالى، ولا يحب بسبب مادي من جمال أو مال أو غير ذلك، فكل حب بُني على شيء زائل قد يعتريه النقص ويكون مؤقتًا بوجود سبب الحب وداعيه، بينما يكون الحب في الله تعالى حبًّا صادقًا دائمًا لا يتغيّر إلّا في حالة واحدة وهي تغير أخلاق الحبيب.

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