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مرأة

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:59 م
صدى البلد
هاجر هانئ
أطلقت المصممة اللبنانية ريم عكرا مجموعة جديدة من فساتين السهرة لخريف 2019، خلال مشاركتها فى فعاليات أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس.

واعتادت "ريم" على عرض التصميمات الكلاسيكية الممزوجة بلمسة من العصرية السحرية والأنيقة، ولكنها في هذه المجموعة التي قدمتها للخريف، اختارت أن تبتعد عن الأجواء الكلاسيكية وحدها، وأن تضيف إليها بعض التصاميم المميزة والفريدة.

وتنوعت تصميماتها من حيث الأقمشة المستخدمة والألوان الجذابة وغير التقليدية.

وفي هذه الصور نعرض لكم المجموعة الجديدة لمصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا لخريف 2019.
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019
شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

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شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

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