حبس لاعب كرة سابق لحيازته أسلحة بدون ترخيص في الدقهلية

قررت نيابة منية النصر حبس لاعب كرة سابق على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص داخل منزله.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث منية النصر بحيازة ع ح الـ 39 عاما لاعب كرة سابق ومقيم قرية برمبال القديمة منية النصر لأسلحة نارية داخل شقته.



وبتنقين الإجراءات واستئذان النيابة تم مداهمة شقته وعثر بداخلها على كيس بلاستيك أسفل السرير بحجرة النوم وبداخله 2 سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع مكتمل الأجزاء.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازتها للدفاع عن النفس وتحرر عن ذلك المحضر رقم 167 جنايات أمن دولة طوارئ منية النصر لسنة 2019 وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإرسال السلاح المضبوط الى قسم الأدلة الجنائية بالمنصورة لإعداد تقرير به.