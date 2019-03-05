ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

خروج مياه السيول من جبال العين السخنة إلى الطريق

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:16 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
حسن غنيمة
قال الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين البدوية بالعين السخنة، إن منطقة جبال العين السخنة شهدت خروج سيول المياه من الوديان بعد تعرض العين السخنة لأمطار غزيرة.

وأشار إلى أن سيول المياه خرجت من وادي الأبيض بجبال السخنة متوجهة إلى طريق العين السخنة.

وانتقلت قيادات أمنية إلى طريق العين السخنة وطريق الأدبية من أجل الاطمئنان على حالة سير السيارات بالطريق.

ترشيحاتنا

قاتل شقيقه في الدرب الأحمر: استغل عجزي واغتصب مراتي وغسلت شرفي بإيدي

دوللي شاهين تبهر متابعيها على انستجرام بهذه الإطلالة.. صورة

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

الأهلي يعود من بعيد.. ريمونتادا حمراء برعاية لاتينية تحبس أنفاس الجميع

خدعوك فقالوا.. محمد صلاح كبش فداء لتراجع ليفربول

بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم

شاهد.. طفل إيراني يقلد مهارات محمد صلاح

استقبال حافل لبطلة الاسكواش نور الشربيني في مطار برج العرب.. صور

محمد رمضان يرتدي «تاج ذهب» بأحدث جلسة تصوير

حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو

أميرة تطلب الخلع.. الزمالك جنن جوزي

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

أول ظهور لـ مونيكا بيلوتشي مع حبيبها في أسبوع الموضة بباريس.. صور

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

فيديو

التأمين الصحي: تخطينا 2 مليون مواطن أول 5 أيام من المرحلة الثالثة لـ100 مليون صحة
شاهد .. اللقطات الأولى لانفجار دراجة نارية أمام مسجد شمال سوريا
نوران عطالله: بالدراسات النساء أفضل من الرجال في القيادة.. وعامر يرد: أكيد دافعين رشوة.. فيديو
حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو
تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟