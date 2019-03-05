خروج مياه السيول من جبال العين السخنة إلى الطريق

قال الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين البدوية بالعين السخنة، إن منطقة جبال العين السخنة شهدت خروج سيول المياه من الوديان بعد تعرض العين السخنة لأمطار غزيرة.



وأشار إلى أن سيول المياه خرجت من وادي الأبيض بجبال السخنة متوجهة إلى طريق العين السخنة.



وانتقلت قيادات أمنية إلى طريق العين السخنة وطريق الأدبية من أجل الاطمئنان على حالة سير السيارات بالطريق.