ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. قطع نسيج من أيام الفراعنة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:27 م
صدى البلد
مي محمد
عرضت فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لقطات من المتحف النسيج المصري الذي يعد فريدا من نوعه ويروي قصص مصر عبر منسوجاتها القطنية التي برعت فيها منذ العصر الفرعوني.

وأوضح التقرير أن حرفة صناعة النسيج قد تطورت عبر الحقب المتوالية، لافتا إلى أن متحف النسيج يضم قطعا فنية نادرة مثل نسيج من كسوة الحجرة النبوية الشريفة، وقطعة من كسوة الكعبة منذ عصر الملك فاروق وقطعا أخرى.

وأشار الفيديو إلى أن هناك ألف قطعة نسيج أثرية ترجع إلى عصور تاريخية امتدت إلى 6000 ألف عام بداية من الفرعونية، مرورا بالروماني اليوناني، ثم القبطي وأخيرا الإسلامي بعصوره المختلفة.

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ مونيكا بيلوتشي مع حبيبها في أسبوع الموضة بباريس.. صور

اتحاد الكرة: يصعب تغيير ملعب مباراة الزمالك وجورماهيا لهذا السبب

أميرة تطلب الخلع.. الزمالك جنن جوزي

شقيق بوتفليقة يظهر في سويسرا وغموض حول مكان الرئيس الجزائري.. فيديو

الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

خبراء: الكتابة على العملة يفقدها قيمتها.. مصدر مصرفي: عملات بلاستيكية العام المقبل لمنع التجاوزات

ميريهان حسين توجه رسالة لـ أشرف زكي بعد خروجها من السجن

فوائد لن تتوقعها تجعلك تتناول الفجل الأبيض يوميا

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2019

محمد رمضان يرتدي «تاج ذهب» بأحدث جلسة تصوير

استقبال حافل لبطلة الاسكواش نور الشربيني في مطار برج العرب.. صور

حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

أول ظهور لـ مونيكا بيلوتشي مع حبيبها في أسبوع الموضة بباريس.. صور

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

فيديو

التأمين الصحي: تخطينا 2 مليون مواطن أول 5 أيام من المرحلة الثالثة لـ100 مليون صحة
شاهد .. اللقطات الأولى لانفجار دراجة نارية أمام مسجد شمال سوريا
نوران عطالله: بالدراسات النساء أفضل من الرجال في القيادة.. وعامر يرد: أكيد دافعين رشوة.. فيديو
حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو
تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟