شاهد.. قطع نسيج من أيام الفراعنة

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لقطات من المتحف النسيج المصري الذي يعد فريدا من نوعه ويروي قصص مصر عبر منسوجاتها القطنية التي برعت فيها منذ العصر الفرعوني.



وأوضح التقرير أن حرفة صناعة النسيج قد تطورت عبر الحقب المتوالية، لافتا إلى أن متحف النسيج يضم قطعا فنية نادرة مثل نسيج من كسوة الحجرة النبوية الشريفة، وقطعة من كسوة الكعبة منذ عصر الملك فاروق وقطعا أخرى.



وأشار الفيديو إلى أن هناك ألف قطعة نسيج أثرية ترجع إلى عصور تاريخية امتدت إلى 6000 ألف عام بداية من الفرعونية، مرورا بالروماني اليوناني، ثم القبطي وأخيرا الإسلامي بعصوره المختلفة.

