التأمين الصحي: تخطينا 2 مليون مواطن أول 5 أيام من المرحلة الثالثة لـ100 مليون صحة

قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن نجاح حملة 100 مليون صحة يعود إلى ازدياد وعي المواطنين، إضافةً إلى التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الصحة، حيث أن وزارة الصحة تعمل بمفهوم جديد لم نشهده على مدار السنوات السابقة، كما أصبح لها احتكاك مباشر بالمواطنين على أرض الواقع.



وتابعت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية لها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الحملات الصحية التي سوف تقوم بها الوزارة للمواطنين خلال الفترات السابقة، ولكن الإعلان عنها لن يتم في الوقت الحالي.



وأشارت "عبد الحميد" إلى أن المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة هي الأخيرة في المبادرة، مشيرة إلى أن تلك المرحلة قد انطلقت بقوة.



وأفادت رئيس هيئة التأمين الصحي بأن المرحلة الثالثة خلال 5 أيام فقط تخطت 2 مليون مواطن.

