مسابقة للتصوير الفوتوغرافى بطب حلوان.. الخميس

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافى بالكلية، الخميس المقبل الموافق ٧ مارس الجاري.



وقالت اللجنة إن المسابقة تدور مضمونها عن أي شئ داخل حرم الجامعة ويشارك المتقدم للمسابقة بصورة واحدة فقط على أن تكون هذه الصورة خالية من أي تعديلات ومسموح فقط بالـ color correction.



وأشارت إلى أنه سيتم عرض جميع الصور المشاركة في ألبوم على الطلاب، وأكثر الصور التي ستحصل على تفاعل وإعجاب ستفوز بالمسابقة.



جدير بالذكر أن اتحاد طلاب كلية الطب، قد عقد دورة بفنون الرسم والنحت والتصوير بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية التربية الفنية بالجامعة.