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رياضة

تضاؤل فرص لحاق حمدي فتحي بـ ديربي الأهلي والزمالك

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر من داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك صعوبة في لحاق حمدي فتحي لاعب الوسط بديربي القمة أمام الزمالك المقرر له 30 مارس .

وقالت المصادر إن فتحي سوف يخضع لأشعة في الوقت الحالي بأحد المستشفيات الخاصة ولكن عضو بالجهاز الفني، ذكر ان اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لمدة تقترب من شهر للتأهيل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة امام بتروجت مساء امس في المباراة التي فاز بها الأهلي برباعية نظيفة.

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