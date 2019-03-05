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منوعات

قرود تقتل شخصين فى 24 ساعة بالهند

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:02 م
صدى البلد
كريم جمال
وقعت جريمتا قتل خلال 24 ساعة فقط فى ولاية أوتار براديش الهندية، راح ضحيتهما شخصان.

وبحسب سبوتنيك، قتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، بعد أن سقطت من شرفة منزلها خلال محاولة طرد مجموعة قردة تجمعت حولها، وفي قرية مجاورة، هاجمت القرود شابا يبلغ من العمر 20 عاما، كان يقف على حافة سطح بيته، ليسقط ميتا.

وأكد السكان المحليون أن القرود بدأت في مهاجمة البشر قبل بضع سنوات فقط، ويعود ذلك إلى الزيادة الملحوظة في أعدادها، وتخطط السلطات للقبض على "عصابات القرود" التي تتواجد بالقرب من القريتين اللتين شهدتا جريمتي القتل.

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