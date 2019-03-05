وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي.. رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي طاهر-63 بالمنطقة الغربية العسكرية.. وبروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق تطوير التعليم

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي طاهر-63

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق تطوير التعليم

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي



رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي طاهر-63 بالمنطقة الغربية العسكرية



بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق تطوير التعليم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري حصادا لأخبار القوات المسلحة التي نشرت هذا اليوم، الثلاثاء، حيث تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، فيما شهد الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طاهر 63" الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة فى تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوى.بدأت الجولة بعرض تقديمى تضمن الأسلوب العلمى الراقى الذى يدار به العمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوى من أجل حماية سماء مصر ضد أى عدائيات محتملة.وألقى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية، وامتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.ووجه "زكى" التحية لمقاتلى الدفاع الجوى المرابطين فى مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، مطالبا إياهم بالاستمرار فى بذل الجهد والعرق فى التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات.وأوصى القائد العام بالحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والحفاظ على الانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقي لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى.وشهد أمس الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طاهر 63" الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالى ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، وإجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة ودفع المفارز الميكانيكية للتغلب على دفاعات العدو الأمامية ثم دفع القوة الرئيسية لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة.ونفذ المشروع باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة.وناقش الفريق محمد فريد القادة على جميع المستويات فى القرارات المتخذة مع فرض بعض المتغيرات لقياس قدرة القادة على مجابهة المتغيرات الحادة التى قد تختلف عن القرار المتخذ، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عنها مخططو ومنفذو المشروع.وفى نهاية المشروع، نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال المنطقة الغربية العسكرية.وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى، وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين وحصر احتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفنى والمهنى، وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوه العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربى وباقى الجهات المختلفة بالدولة.وينص البروتوكول على تطوير مناهج التعليم من خلال خبراء الصندوق فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة طبقًا للمعايير الدولية المتبعة فى أنظمة التعليم الفنى، كذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين على المناهج الحديثة ونظم الامتحانات وأعمال التقييم ونظم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة والمشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.