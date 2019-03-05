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اقتصاد

غدًا.. جمعية رجال الأعمال تناقش تحديات قطاع المقاولات

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
تستعرض لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماع موسع غدًا الأربعاء التحديات التى تواجه شركات المقاولات ومدى قدرتها على مواكبة التطور المتنامي فى حجم الإعمار فى مصر.

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، رئيس ونواب لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وممثلي القطاع المصرفي وممثلي وزارة الاسكان ورئيس نقابة المهندسين وكبري شركات المقاولات فى مصر.

وقال فوزي، إن الاجتماع يبحث سبل النهوض بقطاع المقاولات المصري والوقوف علي التحديات التى تواجهه ومدى قدرته على مواكبة التطور المتنامي فى حجم الإعمار فى مصر.

وأضاف فوزي أنه سيتم استعراض أهم المشكلات التى تواجه القطاع حاليًا خاصة المتعلقة بالتمويل البنكي وخطابات الضمان والاثار السلبية لعدم وجود سيولة كافة لدى شركات المقاولات لسداد مديونياتها والتأخر فى سداد المستحقات للمقاولين من قبل جهات الإسناد وفروق الاسعار التي تهدد معدلات انجاز المشروعات ودور المحاكم فى فض المنازعات الخاصة بالقطاع.

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