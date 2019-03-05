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رياضة

رسميًا.. تشيلسي يتظلم ضد قرار المنع من انتداب الصفقات

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:12 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميًا عن تلقيه تظلمًا من جانب نادي تشيلسي بسبب قرار منع دخول النادي اللندني سوق الانتقالات لمدة فترتين متتاليتين.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، أكد فيه أن تشيلسي تقدم باستئناف على قرار الاتحاد الدولي.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر قرارًا رسميًا بمنع نادي تشيلسي الإنجليزي دخول عمليات سوق الانتقالات والتعاقد مع لاعبين جدد لمدة فترتين متتاليتين بسبب اختراق النادي اللندني للقوانين.

واتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعاقد تشيلسي والتوقيع مع لاعبين صغار تحت 18 عاما بصورة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى قرار إيقافهم.

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