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ديني

تأخير صلاة العشاء في جماعة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:19 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من سائل يقول: "ما حكم تأخير صلاة العشاء في جماعة، أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد".
أجاب المفتي في فتواه، أن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد، وأما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له.

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