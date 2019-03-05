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أخبار البلد

شعراوي يجتمع بمحافظ جنوب سيناء لاستعراض منظومة النظافة.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:26 م
صدى البلد
إيمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة ، تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للوصول إلى خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات قابلة للتنفيذ لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

كما تم خلال اللقاء أيضًا متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية.
شعراوي يجتمع بمحافظ جنوب سيناء لاستعراض منظومة النظافة.. صور
شعراوي يجتمع بمحافظ جنوب سيناء لاستعراض منظومة النظافة.. صور

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