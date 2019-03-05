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رياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يمدد عقد لاعبه حتى 2023

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:24 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي تجديد عقد "سيرجي جنابري" جناح الفريق الشاب حتى يونيو 2023.

ويعتمد "نيكو كوفاتش" المدير الفني لبايرن ميونخ على خدمات "جنابري" في المباريات، كبديل للجناح الهولندي "آريين روبن" المصاب والمؤكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ونجح "سيرجي" البالغ من العمر 23 عامًا في تسجيل 6 أهداف هذا الموسم، والتجديد مع بايرن ميونيخ جاء كمكافأة على مجهوده الذي قدمه على مدار الفترة الماضية وثقة في إمكانياته وتطوره في المستقبل.

وكان اللاعب الألماني كان قد أثبت جدارته وأقنع الإدارة في التمديد بعد إعارته لهوفنهايم لمدة موسم.

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