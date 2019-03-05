التنمية المحلية: اتخاذ كافة التدابير لمواجهة موجة الطقس السيئ

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير للمعرفة والعلوم، أن المحافظات اتخذت كافة التدابير لمواجهة موجة الطقس السيئ.



وأضاف في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه يجري التنسيق مع إدارة الأزمات ومع المحافظات والجهات والوزارات المعنية على مدار الساعة لحل أي مشكلات، لافتًا إلى أنه يتم متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية وإبلاغ المحافظات بها بشكل فورى لتفادى الآثار الناجمة عن حالات عدم استقرار الحالة الجوية.



وتابع: كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة مياه الأمطار.



وأردف: هناك فرق للطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات في كافة التخصصات "المياه- الصرف الصحى- الكهرباء – الحريق"، وطالب الوزير بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى وخاصة بالطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية.