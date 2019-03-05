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رياضة

الزمالك: الأهلي هرم مصر الرابع ومن لا يرى ذلك أعمى

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:33 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ملك موسى
أكد رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي كيان كبير، ويعتبر هرمًا من أهرامات مصر، ومن لا يراه كذلك يعتبر "أعمى".

جاء ذلك على هامش مؤتمر نبذ التعصب الرياضي، الذي دعا إليه أشرف صبحي وزير الرياضة، والذي يقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقال رئيس نادي الزمالك إنه سبق وتقابل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مكتب وزير الرياضة، مشددًا على أنه لم يجد غضاضة في مصافحته.

وأكمل: "شرف لنا أن يكون أحدنا عضو في النادي الأهلي، وجورج سعد رمز نادي الزمالك كان عضوًا في الأهلي أيضًا".

وتابع: "سبق وصرحت من قبل أن الخطيب أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية".

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الرياضيين، على رأسهم رئيس اتحاد الكرة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة سيف وزاهر مجدي عبدالغني وحازم إمام، وتامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق وربيع ياسين نجم الأهلي السابق وأحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ويقدم المؤتمر الإعلامي ياسر أيوب.

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