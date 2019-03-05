وزير سابق: سياسات الهجرة يجب أن تكون وسيلة تعاون اقتصادي

سلط الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة سابقا، الضوء على المنظور التشريعي العالمي في مجال الهجرة، وحقوق العاملين في الداخل والخارج، والمهاجرين الشرعيين وغيرهم، مضيفًا أن قضية الهجرة كانت على جدول اعمال القمة الاوروبية العربية بشرم الشيخ، ويجب وضع سياسات للهجرة تكون في صالح التنمية الداخلية.



وأضاف «البرعي» خلال كلمته: أحيانا الدول المصدرة للأيدي العاملة تتصور ان هذا التصدير وسيلة للتخفيف من البطالة، في الوقت الذي تميل فيه دول الشمال الي مساعدة العامل المهاجر الشرعي فقط.



واستطرد: الأمم المتحدة عام ٢٠٠٢ وضعت اتفاقية لحماية جميع العاملين المهاجرين الشرعيين غير الشرعيين وأفراد أسرهم أيضا، مضيفًا أنه في عام ٢٠٠٨ تمت مناقشة تلك القضية على المستوى الدولي في الامم المتحدة، وانتهوا الي ان الهجرة ما بين دول الشمال والجنوب يجب ان تكون وسيلة تعاون اقتصادي، ولكن ما حدث كونها تعاونا اقتصاديا بحسب حاجات الدول المتقدمة فقط وليست النامية.



ونوه الي ضرورة عدم التفريط في الايدي العاملة وخاصة تلك المتعلمة والمدربة، وقال" في المدارس الخاصة الاجنبية في مصر يكون الطالب منعزلا بشكل كامل عن مجتمعه، وبعد انهاء دراسته الثانوية، يذهب للدراسة في جامعات خارجية وينعزل تماما، وهذا يمثل خسارة كبيرة للدولة.



يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرين على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و 5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.



