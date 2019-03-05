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أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:21 م
صدى البلد
كريم جمال
لا شك أن كون الشخص نباتيا يعد مشكلة كبيرة تجعله مجبرا على نوعية محددة من الطعام، قد تفسد شهيته مع الوقت، لذلك يحتاج من حين لآخر بعض التجديد، من هنا جاءت فكرة كباب الجبنة.

جاءت فكرة كباب الجبنة على يد رولاند رويج، في مزرعة ألبان مقرها مدينة زيوريخ السويسرية، والتى تعتمد على الجبنة المشوية وبعض التوابل والنكهات المستوحاة من الخلطة الرئيسية للكباب المشوي.

وأطلق رولاند على اختراعه اسم "Cheebab"، والذى يجمع بين كلمتي جبنة وكباب أى "كباب الجبنة"، والذي يدمج بين 3 أنواع من الجبنة وهي الشيدر والحلومي وجبنة سويسرية وفرنسية تسمى الراكليت.

وتعد وجبة كباب الجبنة هي الأولى من نوعها في العالم، ويقدم ساندويتش "كباب الجبنة" على شكل الشاورما.
أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور
أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

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أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

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