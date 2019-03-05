ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وصول مسئولين كويتى وقطرى للمشاركة فى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:25 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الثلاثاء، كل من سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشئون الخارجية، وخالد سليمان الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي.

ويشارك الوزيران في اجتماع الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي يعقد غدا، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتم إنهاء إجراءات وصول وزيري الخارجية الكويتي والقطري، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

ترشيحاتنا

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

تاجر فاكهة يعلن عن مسابقة لاختيار زوج لابنته.. والجائزة ثروة

قاتل شقيقه في الدرب الأحمر: استغل عجزي واغتصب مراتي وغسلت شرفي بإيدي

حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو

متطرف يهاجم الحراس صارخا الله أكبر.. هجوم إرهابي داخل سجن في فرنسا

الأعلى للإعلام : إنذارات للمواقع المتورطة في نشر خبر وزير النقل المفبرك

مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى جوهانسبرج بطائرة البضائع الجديدة

شرط وحيد لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم

الزمالك: الأهلي هرم مصر الرابع ومن لا يرى ذلك أعمى

استقبال حافل لبطلة الاسكواش نور الشربيني في مطار برج العرب.. صور

الأهلي يعود من بعيد.. ريمونتادا حمراء برعاية لاتينية تحبس أنفاس الجميع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

أول ظهور لـ مونيكا بيلوتشي مع حبيبها في أسبوع الموضة بباريس.. صور

فيديو

التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم
مكرم محمد أحمد: اعتماد الصحفيين على السوشيال ميديا تراجع مهنى
مكرم محمد أحمد: التويتة المغلوطة فضيحة.. وهناك تراجع كبير فى المهنية الصحفية
فيديوجراف | وظيفة الأحلام تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا
التأمين الصحي: تخطينا 2 مليون مواطن أول 5 أيام من المرحلة الثالثة لـ100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟