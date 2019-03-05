وصول مسئولين كويتى وقطرى للمشاركة فى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الثلاثاء، كل من سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشئون الخارجية، وخالد سليمان الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي.



ويشارك الوزيران في اجتماع الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي يعقد غدا، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وتم إنهاء إجراءات وصول وزيري الخارجية الكويتي والقطري، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

