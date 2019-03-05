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ختام ناجح لاجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس.. توقيع 4 بروتوكولات لتوطيد العلاقات.. مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقرصنة البحري.. وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء أهم التوصيات.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:30 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
ختام ناجح الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس
  • بروتوكول تعاون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال
  • بروتوكول عربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح
  • اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري


اختتمت فعاليات الاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد بتونس، تحت رعاية الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، الذي خص وزراء الداخلية والعدل العرب باستقبال كريم يترجم عنايته الموصولة بالعمل العربي المشترك وحرصه على توفير الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي.

وتم افتتاح الاجتماع المشترك من قبل يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، الذي مثّل حضوره الاجتماع وإلقائه كلمة قيمة دليلا على الاهتمام الذي يوليه للعمل الأمني العربي المشترك.

وعقد الاجتماع جلساته برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة أصحاب وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونظر الاجتماع في تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك، وقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.

وإثر ذلك تم التوقيع على "البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)"، و"البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)"، و"الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها"، و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري".

ورفع الوزراء في ختام أعمالهم، برقية إلى الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أسمى عبارات التقدير والعرفان لرعايته الكريمة للاجتماع، واعتزازهم العميق بالدور الرائد الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، كما وجهوا برقية لصاحب المعالي السيد يوسف الشاهد تضمنت جزيل الشكر والامتنان لتفضله بافتتاح الاجتماع، مقدرين الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الحكومة التونسية الرشيدة لهذا الاجتماع.
ختام ناجح لاجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس.. توقيع 4 بروتوكولات لتوطيد العلاقات.. مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقرصنة البحري.. وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء أهم التوصيات.. صور
ختام ناجح لاجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس.. توقيع 4 بروتوكولات لتوطيد العلاقات.. مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقرصنة البحري.. وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء أهم التوصيات.. صور

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