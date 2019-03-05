مجلس الوزراء اليوم.. مدبولي يترأس اجتماعا لمتابعة خطة التحرك لتعزيز التعاون مع دول شرق أفريقيا.. وعبد التواب يؤكد خطورة الجرائم السيبرانية على الدول والمجتمعات

مدبولي يترأس اجتماعًا لمتابعة خطة التحرك لتعزيز التعاون مع دول شرق أفريقيا

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يؤكد خطورة الجرائم السيبرانية على الدول والمجتمعات

"شكاوى الوزراء" تتفاعل مع شكوى بوجود خطورة في جسم نفق البصريات بموقف السلام

ينشر موقع "صدى البلد" حصادا لأهم الأخبار التي نشرت اليوم، الثلاثاء، عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمراكز التابعة للمجلس.





وترأس مدبولي خطة التحرك لتعزيز التعاون مع دول شرق أفريقيا، فيما أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خطورة الجرائم السيبرانية على الدول والمجتمعات، فيما تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع شكوى بوجود خطورة في جسم نفق البصريات بموقف السلام.

وعقد الدكتور رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا لمناقشة خطة التحرك المصرية لتعزيز التعاون والعلاقات مع دول شرق أفريقيا، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة القائم بأعمال وزير النقل، والتموين، والتجارة والصناعة، ونائب وزير الخارجية.خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة تنفيذ خطة تحرك عملية وسريعة من أجل وضع تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية موضع التنفيذ، وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق التنمية فى أفريقيا يعد هدفا أساسيًا لاستراتيجية التحرك المصرى فى القارة.وتطرق رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون التى يمكن لمصر المساهمة فيها، وفى مقدمتها الربط الكهربائي، والطرق، والرعاية الصحية، والاتصالات، والتعليم والتدريب المهنى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية.وفى ضوء ما عرضه الوزراء خلال الاجتماع من مشروعات قائمة وأخرى مقترحة مع دول شرق أفريقيا، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام سفاراتنا فى شرق أفريقيا بتقديم تقرير خلال ١٠ أيام يتضمن المشروعات والمقترحات التي يمكن البدء فى تنفيذها، بحيث تراعى المقترحات أن تتضمن تلك المشروعات الملفات التى تمثل أولوية بالنسبة لدول شرق أفريقيا، وذلك من أجل الإسهام فى خدمة الأهداف التنموية في دول القارة.كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع دول شرق أفريقيا لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية، وموانئ دول شرق القارة، وهو الأمر الذي سوف يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول القارة.يأتي ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الاتحاد الأفريقى، بتكثيف التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية فى شتى المجالات التي تعود بالنفع على الشعب المصرى والشعوب الأفريقية.من جهة أخرى، شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، في جلسة عمل للمؤتمر السنوي الخامس للأمن السيبراني تحت عنوان "تحديات الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي"، والذي تعقده غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 6 مارس الجاري، وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات بمصر، وكذا مجموعة من المهتمين بالأمن السيبراني والأمن المعلوماتي.وأكد "عبد التواب"، خلال كلمة له، أن الجهود الحكومية في طريق التحول إلى الوطن الرقمي، والذي يشتمل على منصة الخدمات والهوية الموحدة للمواطن والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وأشار إلى جهود الدول في بناء المدن الذكية، حيث إن تلك المدن تشير الإحصائيات إلى نجاحها في توفير 50% من استهلاك المياه، و30% من استهلاك الطاقة و30% من الكثافات المرورية.وعدد فوائد التحول الرقمي ومساهمته في فاعلية تنفيذ توصيات متخذ القرار، وعلى سبيل المثال ما تم مؤخرًا من تنقية البطاقات التموينية في المرحلة الثانية بالربط مع العديد من قواعد البيانات مثل "استهلاك الكهرباء- فواتير التليفون– تكلفة التعليم– رخص السيارات-والوظائف الإدارية العليا"، وهو الأمر الذي تتطلع معه مصر إلى وطن رقمي بالكامل، خاصة في ظل وجود 75% من السكان تحت سن الـ 40 عامًا، وبالتالي لا توجد صعوبة في قيامهم بالتفاعل مع هذا العالم الجديد.يذكر أن المؤتمر في دورته الخامسة وعلى مدار أيامه الثلاثة، يستهدف مناقشة العديد من المحاور وهي تطوير استراتيجية شاملة متكاملة لصناعة أمن المعلومات وحماية البيانات في مصر، على أن تتضمن سياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة وحمايتها من الاعتداء أو من المخاطر التي تهددها باعتبارها ذات قيمة استراتيجية، وتحديد ملامح بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وتداول المعلومات.كذلك تحديد أفضل الممارسات الفعّالة التي تساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك أمن المعلومات، مع تعزيز الوعي حول أهمية أمن المعلومات، من أجل ضمان ثقافة إلكترونية آمنة ومجتمع معلوماتي آمن وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات الحكومية والموظفين العاملين لديها والمتعاملين معها.كما يركز المؤتمر أيضًا على مناقشة الرؤية المتكاملة للتأمين متعدد المراحل بدءًا من تأمين البنية التحتية والتطبيقات، إضافة إلى الحوكمة وإدارة مخاطر ونظم المعلومات وحتى توعية المستخدمين ونقل المعرفة في الممارسات الآمنة لحماية البيانات، فضلًا عن بحث تأثير اتجاه الدولة للتحول الرقمي والخدمات الذكية على التقنيات المالية ونماذج التأمين المثلى والمخاطر المرتبطة بها.بالإضافة إلى حوكمة الأنظمة التي تعد داعما رئيسيا لمنظومة التحول الرقمي، والطب الشرعي المعلوماتي والذكاء الاصطناعي، والمخاطر الناشئة عن التقنيات الحديثة، حيث يشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء ورجال الدولة والصناعة وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية.وتابعت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ شكوى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعيّ تُفيد بوجود خطورة داهمة في جسم نفق البصريات، عند موقف السلام بمحافظة القاهرة أسفل الكوبري الدائري.وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنه تم التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري والتي قامت على الفور بالمعاينة، وأفادت بأن جسم الكوبري الخرسانيّ والحمايات المعدنية سليمة، وإن التلف بالصور المتداولة هو موجود فقط باللوحة الديكورية المصنوعة من الخشب والجبس لتجميل مدخل النفق، وذلك بسبب مرور سيارات بأطوال فوق المسموح بها.وأضاف الرفاعي أن الهيئة قامت بالفعل بإزالة هذه اللوحة الجدارية، وجارٍ حاليا رفع المخلفات، لافتا أيضا إلى أنه تم إبلاغ قطاع الطرق والكباري؛ لعمل الصيانة اللازمة للسور المعدنيّ، على أن يتم تجميل المنطقة في مرحلة لاحقة.