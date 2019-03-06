هيئة سلامة الغذاء: زيارات ميدانية على المصانع للتأكد من المنتجات.. وتوافر المعلومات عن المبيدات والكيماويات أصبح ضرورة

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حمل أقفاص الخبز فى الشارع يقلق السائحين

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن "الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لتغيير ثقافة المواطنين للتعامل مع الغذاء، فالأزمة لدينا ليست فى توافر الأغذية أو حتى أسعارها، لكن نحتاج ثقافة جديدة عن سلامة الأغذية التى نتناولها يوميا".قال منصور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الثلاثاء، إن حمل أقفاص الخبز في الشارع دون تغطيتها هو عبارة عن تلوث متنقل فى الشوارع، وحمل الخبز فى الشارع بين السيارات ثقافة لابد أن تكون غير مقبولة.وأضاف أن السائح يقلق عند رؤية الخبز المصرى مكشوف فى الشوارع لأنه يخشى على صحته، وقد تكون هذه السلوكيات لها انعكاس سلبى على السياحة.على جانب آخر، ذكر منصور أن منظومة سلامة الغذاء الجديدة استعانت بخبرات داخلية وخارجية للوصول إلى منظومة عالمية لضبط وتنظيم تداول الأطعمة فى مصر.ولفت إلى أن المادة الثانية من قانون سلامة الغذاء وحددت اختصاصات الجهات المختلفة التى كانت تتعامل على منظومة الغذاء فى مصر وضمها إلى الهيئة فقط.