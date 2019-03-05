الألفي: قيادة القوات المسلحة تدرك ما يدور في المنطقة وما يحتاجه الجيش

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في مداخلة هاتفية بنشرة أخبارTeN، إن زيارة وزير الدفاع لقوات الدفاع الجوي، تأكيد من القوات المسلحة على دورها في تأمين وحماية مصر.



وأضاف "الألفي" أن مهمة الدفاع عن أرض وبحر وسماء الوطن "مقدسة لا تفريط فيها وأحد مهام القوات المسلحة وتمثل قوات الدفاع الجوي أحد الأفرع الرئيسية بها.



وأشار "الألفي" إلى أن قيادة القوات المسلحة مُدركة جيدًا لما يدور في المنطقة وحول مصر وما يحتاجه الجيش من تدريبات وتأمين للقيام بدورها على أكمل وجه.