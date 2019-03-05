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حوادث

إحالة أوراق 4 من عناصر الإخوان الإرهابية فى الفيوم إلى المفتي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:02 م
مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قررت محكمة جنايات الفيوم، إحالة أربعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة القتل والترويع لأفراد نقطة شرطة مبارك، وجلسة 3 يوليو 2019 القادم للنطق بالحكم.

ترجع وقائع الدعوى إلى شهر فبراير 2015م بدائرة قسم الفيوم حيث وجهت النيابة الكلية لـ21 عضوا وقيادة من جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم القيادي بالجماعة "مصطفى . ت " ، "هارب"، تهمة قتل للمجني عليه حسن عبد الحكيم علي، " فرد شرطة " عمدا باستخدام بندقية آلية سريعة الطلقات وقيامهم بإطلاق النار على نقطة شرطة مبارك بحي غرب لقتل أفراد الشرطة الموجودين أمامها.

والمتهمون الأربعة هم "رحيم . ع . (29 سنة) ، ومقيم بمنشأة طنطاوي بسنورس، " حضوريا"، وغيابيا لكل من "محمد ع" و" محمد ص" و "هليل ع . ".

وتوصلت تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني، في القضية، إلى أن المتهمين أعضاء بلجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي، واستهدفوا تنفيذ وقائع اغتيالات ضد بعض الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططهم العناصر الشبابية المنتمين للتنظيم، بتقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية تحمل طابع السرية، لصعوبة كشف أعضائها.

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