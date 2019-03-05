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منوعات

رجل بلا قلب.. أب أسترالي يقتل طفله بسبب المخدرات.. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:44 م
صدى البلد
كريم جمال
أقدم أب على جريمة شنعاء وهى قتل طفله البالغ من العمر 22 شهرًا فقط، وهو تحت تأثير المخدرات، بعدما تركه وحده في الحديقة حتى توفى.

تعود التفاصيل إلى إهمال الوالد شين آرثر سيمبسون، البالغ من العمر 51 عامًا، ابنه بادن بوند فى ولاية كوينزلاند الأسترالية، وقال إنه "ابن الشيطان" وتركه في الظلام.

وترك الأب الطفل الرضيع فى متنزه بالقرب من نهر لوجان في إيجلبي، ولم يتم الإبلاغ عن اختفائه فى يونيو عام 2015، والغريب أنه لم يتم العثور على جثة الطفل حتى الآن، ولكن الجريمة اكتشفت فقط باعترافات الأب.
رجل بلا قلب.. أب أسترالي يقتل طفله بسبب المخدرات.. صور
رجل بلا قلب.. أب أسترالي يقتل طفله بسبب المخدرات.. صور
رجل بلا قلب.. أب أسترالي يقتل طفله بسبب المخدرات.. صور

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