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رياضة

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من لقاء العين الإماراتي والهلال السعودي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:34 م
صدى البلد
أحمد هاني
حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة فريقى العين الإماراتي وضيفه الهلال السعودى، المقامة على ستاد "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

وفى نفس المجموعة الثالثة، تعادل استقلال طهران الإيرانى مع لخويا القطرى سلبيا فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما فى نفس التوقيت.

ويمر الهلال بفترة توهج مؤخرًا مع مدربه الجديد زوران ماميتش، الذى قاد العين لنهائي مونديال الأندية فى ديسمبر الماضى وانتقل بعدها للعملاق السعودى، حيث يتصدر جدول ترتيب الدورى المحلى بفارق 6 نقاط كاملة عن النصر أقرب ملاحقيه.

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