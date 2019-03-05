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اقتصاد

اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة أهم أسباب نهضة الدول

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أصحاب المشروعات غير الرسمية يخافون من دفع تكلفة الفساد الإداري، إذا تحولوا للقطاع الرسمي.

قال الشريف في كلمته خلال القمة الثانية لقادة التنمية المصريين فينجر برينت، إن هناك قانونا جديدا للمدفوعات تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، ينص على منع الشخصيات الاعتبارية - الشركات- سواء عامة أو خاصة من الدفع النقدي، بل سيكون إلكترونيا بدلا منه في محاكاة للدول الخارجية، لأنه يجب مواكبة العصر بكل محدثاته، مما يغلق منافذ الفساد والاختلاسات.

أكد الشريف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم أسباب نهضة الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه طالب بإقامة جهاز معني بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يكون منفصلا عن كل الجهات، ودعمه بشكل أكبر حتى لا تقوم إحدى الوزارات بأخذ "الشو" عن طريق تلك المشروعات على حد تعبيره.

وشدد الشريف على أهمية توفير برامج تدريبية لكيفية الإدارة وأن يتوفر ضمانات، ويتوفر للجهاز الجديد صلاحيات لتسهيل استخراج التراخيص.

وأردف أنه يجب فرض رقابات على تلك المشروعات، مؤكدا أنه السبب في رفض المشروعات غير الرسمية أن تصبح رسمية، لأنهم يخافون من دفع تكلفة الفساد، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز تشريعات جديدة للهيئات الرقابية، حتى تصبح المشروعات في حضّانات، ويكون الجهاز هو الأب الشرعي لها.

يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و 5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.

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