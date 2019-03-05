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توك شو

مراتي بتضربني كل يوم قدام الولاد.. أغرب قضية في محكمة الأسرة.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
كشفت المستشارة هايدي كمال رئيس محاكم الأسرة بالقاهرة والجيزة سابقا، عن أغرب قضية واجهتها خلال عملها في محكمة الأسرة.

وقالت "كمال"، خلال استضافتها ببرنامج "كلام بنات"، المُذاع عبر فضائية "تن"، «من أغرب القضايا رجل رفع قضية طلاق، علشان مراته بتضربه كل يوم وبتبهدله قدام الولاد».

وتابعت: «أما سألته قولتله ليه ماطلقتهاش، قال لي خايف منها وعايز المحكمة تعمل لي عدم تعرض»، مضيفة: «استغربت جدا من القضية، حاولنا مع الست وطلبنا منها التوقف عن العنف ضد الرجل»، معقبة: «الزوج كان غاضبا جدا لأنها بتضربه أمام الأولاد».

وأضافت: «الزوج كان خايف، وقال لنا لو هي رفعت قضية خلع هتاخد نفقة ومؤخر وفلوس كتيرة، إنما لو طلقها هو هيدفع فلوس العدة بس».

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