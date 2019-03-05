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لطفي لبيب: شاركت في أكثر من 350 عملًا فنيًا وسعيد بتكريمي في شرم الشيخ

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:58 م
لفنان لطفي لبيب
لفنان لطفي لبيب
توك شو
قال الفنان لطفي لبيب إن تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الثالثة جاء كلفتة رائعة من إدارة المهرجان، مؤكدا أنه سعيد للغاية بهذا التكريم، خاصة بعد أن حصروا أعماله والتي وصلت لأكثر من 350 عملا فنيا على مدار رحلته الفنية.

وأوضح لبيب، في تصريحات لبرنامج "يوم جديد"، المذاع على فضائية "الغد"، أنه بالرغم من أنه خريج فنون مسرحية إلا أنه ارتبط بشكل كبير بالسينما، مؤكدًا أن له باعا كبيرا في العمل المسرحي وهو الذي نقله للعمل في مجال السينما.

وأضاف لبيب أنه سعيد بما وصل إليه في السينما وراض عنه تماما، لافتا إلى أنه كان يعمل أحيانا لمدة 20 ساعة يوميًا، متابعًا: "العملية الإنتاجية في المجال السينمائي تتحرك في أقل المحدود"، معربًا عن اعتقاده بأن السينما المصرية ستنهض لو أن الإنتاج أصبح أقوى وتطور لشيء آخر.

وتابع لبيب: "لا توجد خصومات مع أي من أصدقائه في الوسط الفني، وأن الجميع أصدقاؤه ويتواصل معهم بشكل مستمر"، مؤكدًا أنه لا يهتم بـ"السوشيال ميديا".

ولفت لبيب إلى أن كتابه "الكتيبة 26" فضّل نشره ككتاب بعد أن وجد عدم وجود حماسة لإنتاجه كعمل سينمائي، مشيرا إلى أنها ذات الكتيبة التي كان بها خلال حرب أكتوبر 1973، وكانت من بين الموجة الأولى من العبور في القوارب.

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