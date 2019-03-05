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أخبار العالم

تصعيد جديد للتوتر.. إيران تعلن سحب سفيرها لدى هولندا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:47 م
صدى البلد
حسام رضوان
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، سحب سفيرها لدى أمستردام، وذلك ردا على سحب هولندا سفيرها لدى طهران بالأمس.

وبحسب وكالة إيسنا" الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران سحبت سفيرها في هولندا، علي رضا جانجيري، للتشاور واتخاذ الخطوات المناسبة.

وكانت الخارجية الهولندية قد استدعت سفيرها لدى طهران بعد طرد إيران اثنين من موظفي سفارتها.

ويأتي ذلك التصعيد في إطار التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب اتهام هولندا لطهران بالتورط في تصفية اثنين من المعارضين الإيرانيين على الأراضي الهولندية بين عامي 2015 و2017.

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