كيف يتصرف المصلي إذا تذكر أنه نسى غسل عضو أثناء الصلاة ؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا شرع المصلي في الصلاة وتذكر أنه نسى أن يغسل عضوًا أثناء الوضوء فليقطع صلاته ويذهب ويغسل العضو الذي نسيه ثم يعود ويبدأ الصلاة من جديد.



وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل من نسى عضو من أعضاء الوضوء فيعيد الوضوء مرة أخرى ؟»، أنه في حال ما إذا جفت كل الأعضاء فليُعد الوضوء وإذا كانت مازالت مبللة فليغسل العضو الذي نسيه فقط.



وتابع: إذا كانت المدة قريبة يعيد العضو وما بعده، أما إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله، فلو نسي مثلًا يده اليسرى عند الوضوء ثم تنبه بعدما مسح رأسه أو عند غسل رجليه يعود يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، أما لو طال الفصل فإنه يعيد الوضوء كله.