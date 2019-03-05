لأول مرة.. نيمار يكشف حقيقة سقوطه المتعمد بكأس العالم 2018

أجرت صحيفة "جلوبو" البرازيلية حوارا مع نجم نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا اعترف من خلاله لأول مرة عن سقوطه المتكرر خلال كأس العالم 2018، بعد الانتقادات المستمرة التي تعرض لها بسبب تمثيله المسرحي خلال كأس العالم.



وكشف نيمار خلال اللقاء أن الانتقاد الصارم لأفعاله جعله يستجوب نفسه، وتوصل إلى أن هناك لوما مبالغ فيه عليه.



وقال نيمار: "لقد بدأت مشاهدة كل لقطاتي التي لعبتها في كأس العالم وفكرت هل يمكن أن أكون أنا حقًا أفتعل السقوط؟"، "وأعتقد أن هناك لومًا مبالغا فيه".



وتابع: "لكنني كنت أعلم وأتوقع ذلك، كما كان الحال دائمًا على مدار مسيرتي، أليس كذلك؟"، "أنا أعلم أنه عندما تخسر البرازيل، فإن معظم الحِمل سيسقط على ظهري".



وكان مهاجم برشلونة السابق بعيدًا عن الرجل الوحيد الذي ظهر ككبش فداء في أعقاب هزيمة المنتخب البرازيلي أمام البلجيكيين في كازان.



وأضاف نيمار "فرناندينيو هو الآخر تعرض للوم بطريقة لا أستطيع فهمها".



