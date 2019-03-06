حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.





وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الاقتراض من أجل الحج ؟»، فلا يجوز شرعا الاقتراض من أجل الذهاب للحج لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا "ماديا وبدنيا" فإذا لم تتوافر ايهما فلا يجب عليك الحج.



