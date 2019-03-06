حكم صلاة المرأة بالبنطلون

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كانت المرأة ترتدي بنطلونًا وتريد أن تصلى به فلا مانع ولكن يجب أن يكون ساترًا للعورة.





وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «حكم صلاة المرأة بالبنطال ؟»، أنه إذا ارتدت المرأة بنطلونًا وصلت به أمام محارمها ويكون ساترًا لمحل العورة التي يجب تغطيتها فى الصلاة فتصح صلاتها، مُشيرًا إلى أنه إذا كان متوافرًا فيه شروط الصلاة وهو ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين فصلى وستكون صلاتك مقبولة.



