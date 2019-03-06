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محافظات

تحصين 437 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:01 ص
تحصين 437 ألف طائر
تحصين 437 ألف طائر
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "أشرف توفيق" أنه تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها.

وأضاف "توفيق" أنه قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير حتى 28 فبراير الماضى بتحصين 437 ألفا و30 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة من خلال لجان التحصين بالقرى والمدن بالحضانات ومزارع الدواجن و30 لجنة وبالمنازل حيث تم المرور على 4236 منزل فيما تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.

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