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أخبار البلد

رئيس أكاديمية فنون التسويق الرقمي: نهاية عصر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية خلال عامين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:17 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
احمد عبد القوى
كشف أحمد صبري الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون التسويق الرقمي، عن أن التسويق الإلكتروني في مصر بدأ منذ ٢١ عاما، مشيرا إلى أن إعلانات جوجل تعمل منذ عام ٢٠٠٠، وهو ما يشير إلى أن التسويق الإلكتروني ليس بحديث العهد.

قال "صبرى" خلال كلمته بمؤتمر وطن رقمي خلال دورته السادسة، إن خدمات الواتس آب ستقضي علي البريد الإلكتروني خلال عامين، كما أن ماسنجر ستقضي علي خدمات التليفونات الهاتفية أيضا خلال عامين، عبر رقم دولي، يتم الاتصال به، وكذلك إنستجرام سيكون مركز الصور الرئيسي خلال عامين، مشيرًا إلى أن تلك هي الاستراتيجية الرئيسية لفيس بوك خلال الفترة الحالية.

وأضاف "صبرى": أن القاعدة الرئيسية للتكنولوجيا تتمثل في أنه عندما يوجد خدمةً بدون مقابل، فعليك أن تعرف، إنك أنت المقابل، منوهً إلى أن فيس بوك، تستعد لإطلاق مجموعة من الطائرات لطرح إنترنت مجاني حول العالم.

لفت "صبرى" إلى أن تلك الطائرات، ستحلق ضعف الطيران المحلي، وهو ٢٠ ألف كيلو متر فوق الأرض، وهو ما يضعها ضمن الغلاف الجوي الدولي، ما يجعل حكومات الدول غير قادرة على منعها، لافتًا إلى أنه فيما يخص خريطة العالم، فإن واتس آب يستحوذ على خدمة الرسائل حول العالم يليه ماسنجر، منوها إلى أن الكتلة الكبيرة لمستخدمي السوشيال ميديا من ١٤ إلى ٣٥ سنة، بنسبة تتعدي ٦٠٪؜ من المستخدمين.

وكشف "صبرى" عن أن مستخدمي الإنترنت في مصر عددهم ٤٠ مليون مستخدم، جميعهم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، منوهًا إلى أن مستخدمي السوشيال من خلال الموبايل ٣٨ مليون مستخدم مصر.

وأوضح أن مواقع سوق دوت كوم، وجوميا للتجارة الإلكترونية، من أكثر ١٠ مواقع إقبالا في مصر، منوهًا إلى أن ٧٨٪؜ من مستخدمي الإنترنت بحثوا عن منتجات الإنترنت الشهر الماضي، منهم ٤٠٪؜ قاموا بالشراء فعليًا، و٣٠٪؜ تسوقوا عبر الموبايل.

وأشار إلى أن سناب شات في مصر يبلغ قوامه ٣ ملايين مستخدم، منهم ٧٠٪؜ من السيدات، في حين يستخدم الرجال المصريون تويتر بنسبة أكبر وكذلك فيس بوك، فضلًا عن ظهور لينكد إن بشكل كبير مؤخرًا، معلنًا أن المصريين يقضون نحو ٨ ساعات يوميًا على الإنترنت لكل مستخدم، منها ٣ ساعات وربع للبريد الإلكتروني، و٣ ساعات للرسائل، ونحو ساعتين موزعة بين خدمات أخري.

وأكد "صبرى" أن ٣٥٪؜ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر للأعمال والنسبة المتبقية للترفيه، ومن النسب الغريبة امتلاك كل مصري ل ١٠ أكاونتات على الفيس بوك، منوهًا إلى أن هناك اتجاهًا جديدًا لسوق الإعلانات بصفة عامة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بطبيعة مشاهدات الإعلانات، حيث لن يكون هناك وسيلة خلال الفترة المقبلة لمشاهدات إعلانات واحدة علي التلفاز بجميع المستخدمين في وقت واحد وأنما ستختلف من عميل لآخر.

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