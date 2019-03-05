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الصحة السودانية: البلاد خالية من مرض الحمى الصفراء ومستمرون في حملات التطعيم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نفت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، وجود أي حالات إصابة بمرض الحمى الصفراء بالبلاد، مؤكدة أن جميع ولايات السودان خالية من أي إصابة أو وباء بالمرض.

ونوهت الوزارة باستمرار جهود الدولة في التحصين من المرض من خلال حملات التطعيم الشهرية والسنوية.

وكشفت سميرة عثمان، ممثلة برنامج التحصين الموسع بوزارة الصحة، عن انطلاق حملة التطعيم ضد الحمى الصفراء يوم 10 وحتى يوم 19 من مارس الجاري، والتي تستهدف ولايات سنار والنيل الأزرق.

وأشارت عثمان - خلال الاجتماع التنويري لحملة التطعيم ضد الحمي الصفراء اليوم الثلاثاء بالخرطوم - إلى مساعي الحكومة السودانية للسماح بتطعيم وتحصين المواطنين في المناطق المقفولة المتنازع عليها أو التي يسيطر عليها المتمردون، عن طريق منظمة الصحة العالمية و"يونيسيف" أو التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات.

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