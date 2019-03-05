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هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:22 م
ارشيفية
ارشيفية
كـريـم الخـطيب
قالت هبة لبيب مدير مركز الابتكار جامعة النيل والمدير التنفيذي لـ مبادرة «رواد النيل»، إن مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب داخل أو خارج الجامعة، بالإضافة إلي خدمة كل مما هو متعلق بالابتكار والإختراعات.

وأضافت «لبيب» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الجامعة تتبنى الأبحاث العلمية للشباب وربطها بسوق العمل وريادة الأعمال، متابعة: «إحنا جامعة أهلية تخدم أهل مصر وليس طلابنا فقط».

وأوضحت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، أن نشاط جامعة النيل يعطي أنحاء الجمهورية سواء في التعليم أو الفكر أو المبادرات، مشيرة إلى أن الجامعة تقدم دورات تدريبية لشباب المبتكرين والمخترعين المصريين لخدمة المجتمع سواء بحث علمي أو فكرة ريادية لإنشاء مشاريع معينة.

وأشارت إلى أن المبادرة ممولة من البنك المركزي المصري وتنفيذها جامعة النيل الأهلية، لافتة إلى أن المبادرة تعمل في جميع المجالات لدعم الشباب أصحاب المشاريع لتنفيذ مشروعاتهم حتى الوصول للإنتاج.

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هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
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